Lange fest stehen bereits die Abmessungen des in Emden produzierten Stromers. Der ID.7 ist mit 4,96 Meter so lang wie die neue Mercedes E-Klasse. Der Radstand beträgt stolze 2,97 Meter. Schon diese Eckdaten zeigen: Es herrschen üppige Platzverhältnisse. Für Fahrer und Beifahrer hat VW neuartige Komfortsitze mit Massagefunktion und adaptiver Klimatisierung entwickelt. Maximale Wellness auf langer Tour. Das Gepäck aber soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Der Kofferraum des ID.7 fasst 532 Liter, die Rücksitzlehnen sind geteilt umlegbar und erweitern die Ladekapazität deutlich.

Die größte Überraschung bietet die elektrische Oberklasse-Limousine im Cockpit. Man kann ohne Übertreibung von einer kleinen Wolfsburger Revolution sprechen. Der klassische Instrumententräger hinter dem Lenkrad ist passé. Stattdessen werden hier nur die nötigsten, gesetzlich vorgeschriebenen Dinge wie zum Beispiel die Geschwindigkeit auf einem Mini-Display angezeigt. Für alles andere ist das – Achtung! – serienmäßige Head-up-Display in der Windschutzscheibe zuständig. Kein Modell im VW-Konzern hat so etwas von Haus aus an Bord. Damit nicht genug. In die Scheibe werden beispielsweise auch virtuelle Abbiegepfeile nach dem Augmented-Reality-Prinzip eingeblendet.