Mit dem neuen Topmodell ist die elektrische Offensive aus Wolfsburg noch nicht zu Ende: Zur Mitte der Dekade planen die Niedersachsen auch am anderen Ende der Palette noch Nachwuchs und wollen mit ID.1 und ID.2 zwei Einstiegsmodelle nachreichen. In China soll es die Serienversion des ID.Aero, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 erhältlich sein wird, zwei Varianten geben – eine je Volkswagen Joint-Venture. Mithilfe der Regionalstrategie will Volkswagen in China zum führenden Anbieter nachhaltiger Fahrzeuge werden. Schon 2030 soll mindestens jedes zweite in China verkaufte Fahrzeug ein E-Fahrzeug sein.