Auch wenn weltweit mit erheblichen Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu rechnen ist, geht der Trend zunehmend dahin, die Batterieproduktion in der Nähe der Produktionsanlagen von Elektroautos anzusiedeln.

Mehr als 70 Prozent der größten Lieferanten von Beschichtungs- und allgemeinen Zellmontageanlagen befinden sich beispielsweise in Asien, die übrigen verteilen sich in gleichem Maße auf Nordamerika und Europa. Dementsprechend sollten Unternehmen in Nordamerika und Europa darüber nachdenken, starke internationale Einkaufsbeziehungen aufzubauen.

Auch die Veredelung findet überwiegend in Asien statt. Hier sind die Lokalisierungsmöglichkeiten potenziell geringer als in der Batterie- und Anlagenproduktion. Da unveredelte Rohstoffe in der Regel geringere Anteile des Zielmaterials enthalten, sind die Veredelungsanlagen zumeist in der Nähe der Rohstoffquelle und nicht in den Endmärkten angesiedelt.