Je mehr Elektrofahrzeuge produziert werden, umso mehr ungenutzte, emissionsfreie Energie steht – aktuell noch – an den Straßenrändern, in Garagen oder auf Parkplätzen herum. Damit dieses immer größer werdende Potenzial der Batterien von E-Fahrzeugen schneller in das Stromnetz integriert werden kann, wollen die Volkswagen-Tochter Elli und die Elia Group künftig zusammenarbeiten. Mit einer gemeinsam unterzeichneten Absichtserklärung wollen die Partner ihre gemeinsame Vision, Elektrofahrzeuge in das Stromnetz integrieren zu wollen, unterstreichen. In den nächsten Jahren wollen Elli und die Elia Group Kernelemente für die Integration von E-Fahrzeugen ermitteln und untersuchen, welche Vorteile sich daraus für Nutzer und Energiesystem ergeben, heißt es von Volkswagen.