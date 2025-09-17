Ulrich Zimmer ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um die Transformation im Nutzfahrzeugsektor geht: Als Area Head of Battery & Charging verantwortet er seit 2023 bei der VW-Tochter Traton zentrale Themen rund um Dekarbonisierung und Elektromobilität. Zuvor leitete er bei MAN Truck & Bus Powertrain-Produktionsstandorte in Nürnberg, Salzgitter sowie dem slowakischen Banovce und blickt auf langjährige Managementerfahrung bei Daimler Truck zurück.

Herr Zimmer, wo liegen für Traton aktuell die größten Hebel, um den CO2‑Footprint zu reduzieren?

Den größten Stellhebel zur signifikanten Reduzierung des CO2-Footprints sehen wir in der Dekarbonisierung des Personen- und Gütertransports. Hierbei ist der Schwerlast-Verkehr (40 Tonnen) vorrangig, der zwar nur sieben Prozent des Fahrzeugbestands in der EU ausmacht, aber für 48 Prozent der CO2-Emissionen im Verkehrssektor verantwortlich ist. Bei der Realisierung setzen wir klar auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) gegenüber wasserstoffbetriebenen (H2-ICE und Brennstoffzelle) Fahrzeugen, da beim BEV zirka 75 Prozent der eingesetzten, grün erzeugten Primärenergie in Bewegungsenergie umgesetzt werden, während der Wirkungsgrad – zum Beispiel bei der Brennstoffzelle – bei nur 25 Prozent liegt.

Welche Zellchemie bevorzugen Sie für Langstrecken‑E‑Lkw und wie sichern Sie dafür eine skalierbare Lieferkette frei von kritischen Rohstoffen?

Innerhalb der Traton Group setzen wir auf einen standardisierten Baukasten (Traton Modular System) mit einer spezifisch auf die Bedürfnisse des Nutzfahrzeugs abgestimmten NMC-Chemie. Dies ermöglicht uns flexibel – je nach Kundenbedarf – die notwendige Anzahl von Battery Packs zu konfigurieren und somit ein Optimum aus Anschaffungskosten, Reichweite sowie TCO zu erreichen. Als Teil des Volkswagen-Konzerns nutzen wir zudem interne Strukturen, um Resilienz und Zuverlässigkeit der Lieferkette abzusichern.