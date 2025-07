ZF bringt Smart Chassis Sensor im Cadillac Celestiq in Serie

Im Celestiq ist der ZF-Sensor fest in die Kugelgelenke an allen vier Radaufhängungen integriert – zwei in den vorderen Querlenkern und zwei in den hinteren. Dank dieser Integration entfällt dem Zulieferer zufolge ein separater Einbau, was Zeit und Gewicht spart. Der Smart Chassis Sensor sei somit einfacher zu montieren, leichter, günstiger, weniger witterungsanfällig und verfüge darüber hinaus über eine deutlich zuverlässigere Signalqualität als bisherige Höhenstandssensoren auf dem Markt.

Schematische Darstellung der zentralen Komponenten. (Bild: ZF)