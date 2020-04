Die Erfahrung auf dem Gebiet der Chlor-Alkali-Elektrolyse bringe man nun ein, um ein alkalisches Wasserelektrolysesystem zu entwickeln, das überschüssige Energie aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- oder Windenergie für die großtechnische Produktion von grünem Wasserstoff nutze. Das System ist laut Asahi Kasei in der Lage, sich an schwankende Stromeinspeisungen anzupassen und sei daher perfekt für die sich ändernden Bedürfnissen der Energieindustrie in Europa geeignet. Neben Demonstrationsprojekten im deutschen Herten und im japanischen Soma beteiligt sich das Unternehmen an ALIGN-CCUS, einem europäischen multinationalen Partnerprojekt zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung.