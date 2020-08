Der Finanzexperte Jehle wird die Bereiche Finance/Controlling, Legal & Insurance, Internal Audit and Tax verantworten. Dazu bringt er über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Automobilindustrie mit. Jehle war rund zehn Jahre als kaufmännischer Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung für den Zulieferer Mann + Hummel tätig. Seine Karriere startete er bei Ford, wo er zehn Jahre in unterschiedlichen Positionen in Europa aktiv war – zuletzt als Finanzdirektor sowie Mitglied des Vorstands Ford Benelux, Schweiz und Österreich. Jehle wechselt vom Long Term Equity Unternehmen Cranemere, wo er als Senior Managing Director das Europageschäft verantwortete, zu Benteler.

Wie Benteler mitteilt, werde der Vorstand in den kommenden Monaten, verstärkt durch den CRO Arno Haselhorst und den neuen CFO, die Transformation der Gruppe weiter in den Fokus rücken. CEO Ralf Göttel betont: „Im Kontext der Covid-19-Pandemie ist unser Transformationsprogramm wichtiger denn je. Wir haben die Restrukturierungsmaßnahmen intensiviert und weiter beschleunigt. Unser klares Ziel ist es, unser Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.“ Über den neuen CFO sagt er: „Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Jehle als CFO und Mitglied des Vorstandes der Benteler International AG gewinnen konnten. Als renommierter Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche bringt er umfangreiche Expertise und tiefe Branchenkenntnis mit. In seiner Rolle als CFO wird er einen ganz wesentlichen Beitrag zur langfristigen Stabilisierung des Unternehmens leisten und die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen maßgeblich unterstützen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit.“