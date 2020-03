Bosch entwickelt COVID-19-Schnelltest

Entwicklungszeit von lediglich sechs Wochen

Mit dem in nur sechs Wochen entwickelten Schnelltest lässt sich laut Bosch bei Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in unter zweieinhalb Stunden – von der Entnahme der Probe bis zum Ergebnis – feststellen. Ein weiterer Vorteil des Schnelltests sei es, dass dieser direkt am Ort der klinischen Behandlung durchgeführt werden könne. Transportwege, die wertvolle Zeit kosten, entfallen daher.

Wie Bosch hervorhebt, ist der Schnelltest einer der weltweit ersten vollautomatisierten, molekulardiagnostischen Tests, der direkt von allen medizinischen Einrichtungen genutzt werden kann. Zudem können laut Bosch mit derselben Probe neben Covid-19 gleichzeitig neun andere Atemwegserkrankungen wie Influenza A und B untersucht werden. „Die Besonderheit des Bosch-Tests ist: Durch die Differenzialdiagnostik ersparen sich die Ärzte zusätzlich die Zeit für weitere Tests, erhalten rasch eine fundierte Diagnose und können daraus schneller eine geeignete Therapie einleiten", sagt Marc Meier, Geschäftsführer der Bosch Healthcare Solutions GmbH.

Der Bosch Covid-19-Schnelltest ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Tochtergesellschaft Bosch Healthcare Solutions mit dem nordirischen Medizintechnik-Unternehmen Randox Laboratories. Der neu entwickelte Test wird dem Zulieferer zufolge ab April in Deutschland erhältlich sein, weitere europäische und außereuropäische Märkte sollen folgen.