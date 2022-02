Die Viertelmilliarde Euro, die Bosch in Reutlingen investieren möchte, soll in neue Flächen und die Ausgestaltung des für die Fertigung nötigen Reinraums fließen. Mit den Maßnahmen stärke man die eigene Wettbewerbsfähigkeit. „Wir investieren für unsere Kunden und gegen die globale Halbleiter-Lieferkrise“, sagt Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch.

In Reutlingen soll ein neuer Gebäudeteil mit rund 3.600 Quadratmetern Reinraumfläche entstehen, in dem der Zulieferer ab 2025 Halbleiter auf Basis der in Reutlingen bereits etablierten Technologien fertigen möchte. Weitere Ausbaumaßnahmen umfassen die Erweiterung der vorhandenen Energieversorgungszentrale sowie die Verbindung vorhandener und neuer Fertigungsflächen mit Hilfe eines weiteren Gebäudes für die Medienversorgung. Außerdem erweitert Bosch eine vorhandene Energieversorgungszentrale. Zur Verbindung von vorhandener und neuer Fertigungsfläche ist ein weiteres Gebäude für die Medienversorgung geplant.

Bestehende Investitionen werden erweitert

Bereits im Herbst 2021 hatte Bosch bekannt gegeben, im aktuellen Jahr mehr als 400 Millionen Euro in den Ausbau der Halbleiterstandorte in Reutlingen und im malaysischen Penang zu investieren. Neben 50 Millionen Euro aus dem entsprechenden Budget seien von 2021 bis 2023 weitere rund 150 Millionen Euro für zusätzliche Reinraumflächen am Standort Reutlingen vorgesehen, die nun durch die neue Investitionsrunde ergänzt werden. Insgesamt soll die Reinraumfläche von 35.000 auf 44.000 Quadratmeter erweitert werden.