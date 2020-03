Technologie-Offenheit für die jeweils beste Lösung

Die Boysen Gruppe – mit sieben Fertigungsstandorten in Deutschland – habe sich lange erfolgreich gegen diesen Trend gestemmt, müsse nunmehr aber mitziehen. Aus diesem Grund entsteht aktuell im nordserbischen Subotica mit 38.000 Quadratmetern Produktionsfläche das bislang größte Auslandswerk der Unternehmensgruppe. In Planung befinde sich zudem ein Standort in China. Gesiel warnt aber davor „den Erfolg der Zukunft ausschließlich in der Elektromobilität zu sehen“. Generell habe jede Antriebsform – in Abhängigkeit des Einsatzzwecks – ihre Daseinsberechtigung: „Im rein innerstädtischen Verkehr spricht vieles für den Elektromotor, doch bei einem schweren Lkw wird der E-Antrieb nicht funktionieren, womit hier die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle wieder an Gewicht gewinnen. Dazwischen sind der Hybrid sowie der moderne Dieselantrieb, der auch weit weniger CO2 ausstößt als ein Benziner, die ideale Brückentechnologie. Deshalb brauchen wir in Deutschland keinen Hype um rein elektrische Fahrzeuge, sondern eine Technologie-Offenheit für die jeweils beste Lösung.“