Continental zufolge werden die Kuntstoffkompetenzen in drei spezialisierten Tech-Centern in Hamburg, Kohren-Sahlis und Hannoversch Münden ausgebaut. Weitere Tech-Center betreibt das Unternehmen bereits in China und Nordamerika. „Wir sind dadurch in der Lage, weltweit innovative Lösungen für kunststoffbasierte Leitungssysteme in Elektro- und Hybridfahrzeugen zu entwickeln. Denn: ohne Leitungen keine Mobilität in der Zukunft“, erklärt Philip Nelles, Leiter des Geschäftsbereiches für Fluid-Leitungssysteme für die Automobilindustrie bei Continental.

Während sich die Experten in Hamburg auf die Kerntechnologien der Kunststoffextrusion konzentrieren, verfügt das Kunststoff-Team im sächsischen Kohren-Sahlis über eine langjährige Verfahrenskompetenz rund um das Spritzgießen, Blasformen und im Werkzeugbau. Im niedersächsischen Hannoversch Münden arbeiten die Fachkräfte vor allem an Materialprüfung und Datenermittlung für Simulationen. Damit könne man die gesamte Prozesskette der Entwicklung aus eigener Hand anbieten, heißt es dazu von Seiten des Zulieferers.