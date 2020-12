„Wir setzen künftig mit noch mehr Kraft und Mitteln auf unsere Wachstumsfelder und Zukunftstechnologien“, kündigte der seit Mitte November amtierende Vorstandsvorsitzende an. „Die Software macht den Unterschied".

Der Dax-Konzern aus Hannover gibt sich nun eine neue Strategie. In deren Rahmen sollen Bereiche wie Vernetzung, assistiertes Fahren oder Hochleistungsrechner im Auto stark ausgebaut werden. Gleichzeitig gilt es, die Marktposition in gesättigteren Segmenten wie Sicherheitstechnik, Anzeigesystemen oder dem Reifengeschäft in Europa zu halten sowie „Wertbeiträge zu sichern“.