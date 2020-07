Wie der Zulieferer meldet, haben sich zwei große europäische Fahrzeughersteller bei ihren Folgeprojekten aktueller Serienaufträge erneut für Continental als Lieferanten für Telematik- und Antennenlösungen entschieden. Durch die Zusammenarbeit des im Jahr 2019 von Continental übernommenen Antennenspezialisten Kathrein Automotive mit den Entwicklern aus den Bereichen Connectivity und Broadcast habe man ein hochintegriertes, intelligentes Antennenmodul entwickeln können, das durch seine Skalierbarkeit und seinen Funktionsumfang einzigartig auf dem Markt sei, so Continental.

Herzstück Network Access Device, NAD

Herzstück der auch dem Antennenmodul zugrunde liegenden Hybrid V2X-Plattform ist das von Continental selbst entwickelte NAD (Network Access Device, Mobilfunkmodul). Es kann sowohl in einer 4.5G- als auch in einer 5G-Variante in die aktuellen Produkte integriert werden. Auf einem leistungsfähigen Applikationsprozessor können Telematikanwendungen, Car-to-X-Applikationen und sogar die Dekodierung von analogem und digitalem Rundfunkempfang ausgeführt werden. Das Antennenmodul vereint laut Continental eine Vielzahl an Funkanwendungen wie 4G oder 5G Mobilfunk, WiFi, Bluetooth oder Keyless Entry. Die Plattform ermögliche die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen über den sogenannten Cellular-V2X-Standard. Diese Funktion ist laut Zulieferer ausschlaggebend für die Variante des Fahrzeugherstellers für den chinesischen Markt. Zudem könne der Fahrzeughersteller etliche Meter Antennenkabel einsparen.