Allein im vergangenen Jahr habe Continental Auftragseingänge im Wert von rund 275 Millionen Euro für Schlauchleitungen, die in Fahrzeugen mit Batterie- und Hybridantrieben globaler Hersteller zum Einsatz kommen, verzeichnet, sagt Philip Nelles, Leiter des Geschäftsbereiches Mobile Fluid Systems bei Continental. Grund dafür sei vor allem die weltweit steigende Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen. Man rücke den wichtigen Wachstumsmarkt der Elektromobilität stärker in den Fokus und unterstütze Automobilhersteller dabei, Emissionen weiter zu reduzieren und die strengeren Abgasnormen zu erfüllen, so Nelles.

Schläuche und Leitungen kühlen etwa Batterien oder die hochsensible Leistungselektronik von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die im Bereich zwischen 20 Grad Celsius und 40 Grad Celsius am effizientesten arbeiten. Die Produkte sollen dabei helfen, die Reichweiten von batteriebetriebenen Fahrzeugen zu verlängern und mit einer optimalen Zusammenstellung von Materialien Gewicht zu sparen. Zusätzliches Geschäftspotenzial ergibt sich dem Technologieunternehmen zufolge mit Leitungen für Klimaanlagen zur Kühlung mit dem derzeit klimafreundlichsten Kältemittel R744. Mit effizienten Schlauch- und Leitungssystemen, helfe man überdies, Kohlenwasserstoffe, Kohlendioxe oder Stickoxide oder Partikelemissionen konsequent und nachhaltig zu reduzieren – beispielsweise für Abgasreinigungs-Technologien wie Partikelfilter oder die selektive katalytische Reduktion (SCR).