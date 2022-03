Die Stärkung der Entwicklungsstandorte in Deutschland ist Teil des Ausbaus der globalen Aktivitäten im Bereich Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren bei Continental. Der Spatenstich für einen Entwicklungscampus in Memmingen mit Platz für bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fand heute statt, Fertigstellung und Bezug des Neubaus sind für Mitte 2023 geplant. In Neu-Ulm werden Beschäftigte von bisher drei Standorten in Ulm und Neu-Ulm zusammengezogen, um Kompetenzen zu bündeln. Der Baubeginn ist für Dezember 2022 und die Fertigstellung im Jahr 2024 geplant. Der neue Standort wird dem Zulieferer zufolge Platz für rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten. Insgesamt plane man, in den nächsten drei Jahren knapp 75 Millionen Euro in die beiden Standorte zu investieren.

In Ulm und Neu-Ulm forschen und entwickeln seit 2013 rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf drei Standorte verteilt Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen. Mit der anvisierten Fertigstellung eines zentralen Forschungsgebäudes im Jahr 2024 sollen rund 700 Mitarbeiter auf 15.500 Quadratmetern Platz finden. Für Neu-Ulm plant das Unternehmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 50 Millionen Euro.