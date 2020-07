„Die Bekämpfung der Krise darf nicht auf Kosten der Zukunft geschehen. Viel mehr sollte die Branche auf innovative digitale Geschäftsmodelle setzen. Wir registrieren aber, dass viele Maschinenbauer hierzulande hinsichtlich digitaler Lösungen immer noch einen immensen Nachholbedarf haben. An dieser Stelle zu sparen, könnte Unternehmen langfristig aus der Kurve tragen“, sagt Klaus-Peter Gushurst, Leiter des Bereichs Industries & Innovations bei PwC Deutschland.

Tatsächlich decke der Digitalisierungsgrad verschiedener Unternehmensbereiche die Uneinheitlichkeit der Digitalen Transformation auf, heißt es von Seiten des Beratungsunternehmens. Zu den am stärksten digitalisierten Unternehmensbereichen zählen im Maschinenbau laut PwC Beschaffung, Marketing, Vertrieb und Service – hier gebe die Mehrheit der Befragten an, die Bereiche seien stark oder sehr stark digitalisiert. Auffällig sei, dass gerade das Herzstück der Betriebe, die Produktion, vergleichsweise unterdigitalisiert erscheine. Lediglich 38 Prozent der Befragten geben demnach an, ihre Produktion sei stark digitalisiert.