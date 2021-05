Auf der Grundlage eines topologieoptimierten Datenmodells und der Erstellung einer Druckgussform mit integriertem Einlegekonzept erfolgte in mehreren Gießkampagnen die Herstellung von Prototypen durch die Fa. Handtmann. Im Zuge der weiteren Produktentwicklung und der Bauteilvalidierung begleitet Handtmann den gesamten Prozess vom ersten Entwurf über die Prüfstandsläufe bis zur Serie. In einer Industrialisierungsphase werden alle Prozesse sowie deren Controlling in Verantwortung des Handtmann Metallgusswerks durchgeführt und dokumentiert. Somit kann die Auslieferung der bearbeiteten und bei Bedarf montierten Bauteile als Komplettmodul aus einer Hand erfolgen.