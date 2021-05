Bislang war dSpace bereits in Peking und Shanghai vertreten, nun eröffnet der Anbieter von Simulations- und Validierungslösungen einen neuen Standort in Guangzhou. „Der dritte Standort in China ist Ausdruck der hohen Bedeutung des chinesischen Marktes für unser Geschäft“, sagt Martin Goetzeler, CEO der dSpace-Gruppe. Am neuen Standort bietet das Unternehmen Leistungen von der Produktberatung über Engineering-Services bis hin zu Training und technischem Support an.

„Mit der neuen Präsenz sind wir näher an unseren Kunden in Südchina und können Testlösungen für die Entwicklung von selbstfahrenden und elektrisch angetriebenen Fahrzeugen kundenindividuell und zeitnah bereitstellen“, erklärt Henry Feng, CEO von dSpace China. Neben chinesischen Automobilherstellern und Zulieferern befinden sich auch zahlreiche Standorte von Tech-Unternehmen sowie multinationaler Automobilkonzerne im Süden des Landes. „Guangzhou bietet als schnellwachsendes Hightech-Zentrum der chinesischen Greater Bay Area eine Click-to-Start-Umgebung und hervorragend ausgebildete IT- und Automotive-Experten“, so Goetzeler.