Trailer als zielgerichtetes Angebot in Städten und Wohngebieten

In Innenstädten oder Wohngebieten ist der Transport von schweren Lasten oft eine Herausforderung. Der elektrisch betriebene Trailer von Nüwiel soll Lieferunternehmen und Logistikdienstleistern diese Aufgabe erleichtern. Der Trailer kann sowohl von Hand geführt als auch an einem Fahrrad befestigt werden. Die Systeme sind bereits in verschiedenen Einsätzen unterwegs. Kommendes Jahr rechnet das Startup mit Sitz in Hamburg mit einer vierstelligen Anzahl an verkauften Trailern.

Next Shed by Eberspächer setzt auf eine internationale Strategie. Eberspächer-Experte Edgar Müller erklärt:„Für uns sind die Technologien und Ideen der Startups ausschlaggebend. Wir sind global vernetzt und räumliche Distanz ist kein Grund, interessante und vielversprechende Startups aus unserem Portfolio auszuschließen.“ Gerade in der aktuellen Zeit zeige sich, wie effizient New Work sei und wie einfach mit digitalen Medien weite Distanzen überbrückt werden können. Mit den Beteiligungen an Flybotix und Nüwiel verfolge man die Strategie mit dem Ziel einer Clean Mobility weiter und erweitere das Technologieportfolio für den motorisierten Kurzstreckentransport.