Märkte VDMA-Studie Brennstoffzelle kommt 2030 in der Breite an

Die Brennstoffzelle wird von 2030 an mit einem signifikanten Anteil in Pkw, Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen vertreten sein. Allein elf Milliarden Euro Umsatz für Brennstoffzellenkomponenten im Pkw sollen im Jahr 2040 in Europa möglich, heißt es in einer neuen Studie des VDMA. Mehr dazu lesen Sie hier.