Auch wenn das Ergebnis des ersten Quartals 2020 zeige, dass sich der Konzern insgesamt auf dem richtigen Kurs befinde, sei aufgrund der derzeitigen Produktionsunterbrechungen in Europa und Nordamerika davon auszugehen, dass Konzernumsatz und -ergebnis im zweiten Quartal 2020 massiv beeinträchtigt werden. Man erwarte deutliche Belastungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veröffentlichung der detaillierten Zahlen und des Berichts zum ersten Quartal erfolgt laut dem Unternehmen wie geplant am 7. Mai 2020.