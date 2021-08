In seiner Division Sustainable Materials will der Zulieferer hochmoderne, nachhaltige und intelligente Materialien entwickeln und herstellen. Die neue Division soll geschäftsbereichsübergreifend arbeiten und von den Geschäftsbereichen Interiors und Seating profitieren, in denen das Unternehmen Werkstoffe mit extrem niedrigen beziehungsweise negativen CO2-Emissionen verarbeitet. Sustainable Materials soll OEMs bei der Verwirklichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

In ihr jeweiliges Werkstoffe-Portfolio integrieren die Bereiche Interiors und Deating thermische, akustische sowie biomedizinische Technologien. Patrick Koller, CEO von Faurecia: "Der neue, innovative Geschäftsbereich wird uns zusammen mit unserem erstklassigen industriellen und akademischen Ökosystem dabei helfen, unser Umsatzziel von drei Milliarden Euro bis 2030 auf diesem Gebiet zu verwirklichen." Zur Strategie des Zulieferers zählt überdies der Bau eines speziellen Forschungs- und Entwicklungszentrums für nachhaltige Materialien sowie der einer Pilotanlage, die beide 2022 in Betrieb gehen sollen.