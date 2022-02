Bereits im Zuge der Übernahme wurde bekannt, dass Rolf Breidenbach seinen bis zum 31. Januar 2024 datierten Vertrag vorzeitig beenden werde. Lediglich sein Nachfolger stand noch nicht fest. Der scheidende Hella-CEO werde dem neuen Forvia-Konzern allerdings auch nach Vertragsende beratend zur Seite stehen, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Entscheidung, Hella nach so langer Zeit zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen“, betont der 59-Jährige. Mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter sei jedoch der Weg in eine erfolgreiche Zukunft geebnet, da beide Unternehmen sich hervorragend ergänzen. „Mir war es daher ein besonderes Anliegen, die Integration bestmöglich vorzubereiten. Diese Wegmarke ist nun erreicht.“

Breidenbach trat im Januar 2004 als Vorsitzender der Geschäftsführung in das Familienunternehmen ein. Gemeinsam mit Jürgen Behrend formte er den Zulieferer zu einem Global Player und brachte ihn im November 2014 an die Börse. Neben seiner Rolle als CEO verantwortete der promovierte Maschineningenieur immer wieder wesentliche Geschäftssektoren wie den Elektronikbereich, wo er Hella in zentralen Zukunftsfeldern wie Elektromobilität und autonomes Fahren positionierte.

Yves Andres übernimmt Lichtgeschäft bei Hella

Die einzige Neubesetzung bleibt der Wechsel an der Spitze jedoch nicht. Auch dem Kerngeschäft von Hella steht eine Veränderung bevor: So wird Frank Huber, der aktuell die Business Group Lightning verantwortet, das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Zum 15. April 2022 übernimmt diesen Posten Yves Andres, der damit in die Geschäftsführung des Zulieferers eintritt.

Andres ist seit 2007 bei Faurecia beschäftigt und derzeit Executive Vice President Clean Mobility. Zuvor hatte der 41-Jährige beim französischen Zulieferer verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Vertrieb, Programmmanagement und allgemeines Management inne. Seine Karriere startete der gebürtige Schweizer und Wirtschaftsingenieur im Jahr 2005 bei ZF.