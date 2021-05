Faurecia besetzt die Geschäftsführungen der Autositze GmbH und Innenraum Systeme GmbH teilweise neu. Der Automobilzulieferer hat demnach Gregor Knauer im Mai als weiteren Geschäftsführer der letzteren Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen. Gleichzeitig scheidet er als Geschäftsführer der Faurecia Autositze GmbH aus. Der 57-Jährige ist seit Mitte 1999 als Entwicklungsingenieur im Unternehmen tätig und hatte bisher verschiedene Positionen in den Geschäftsbereichen Autositze und Clean Mobility inne. Die Nachfolge von Knauer wird Christian Beer antreten. Der 36-Jährige war bisher als Global Validation & Chief Performance Director der Faurecia Autositze tätig und hat seit 2017 in verschiedenen Positionen in diesem Geschäftsbereich gearbeitet.