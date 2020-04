Von zahlreichen Initiativen und neue Ideen, wie Automatisierungstechnik derzeit zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt wird, berichtet der Branchenverband VDMA. „Die Hilfsbereitschaft und Kreativität der Betriebe hat uns überwältigt“, sagt Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Robotik + Automation. Die Unternehmen würden eine atemberaubende Geschwindigkeit an den Tag legen. Schwarzkopf weiter: „Es weht uns gerade eine kräftige Brise Gründerspirit um die Ohren“.

So habe etwa das Unternehmen für vollautomatische Produktionsanlagen PIA Automation, das neben Kunden aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie auch Medizintechnikunternehmen zu seinen Kunden zählt, innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch der Krise am Standort in China zwei stillgelegte Produktionslinien wieder in Betrieb genommen und auf die vollautomatische Fertigung von bis zu 140.000 Schutzmasken pro Tag umgerüstet. Der oberpfälzische Maschinenbauer arbeite mittlerweile an zahlreichen Folgeaufträgen und stelle neue Montagelinien in Deutschland für die Fertigung von Gesichtsmasken her, so der VDMA. Ein ähnliches Projekt setze der Maschinenbauer Ruhlamat aus Thüringen um, der mit enormem Tempo eine Produktionslinie für chirurgische Einwegmasken umgesetzt habe.