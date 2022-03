Bis 2022 möchte Hella mehrere Millionen Euro in den von der Hella Fahrzeugteile Austria GmbH (HFA) betriebenen Standort in Großpetersdorf investieren. Der Abschluss der Maßnahmen ist für Ende 2022 vorgesehen.

„Aufgrund der hervorragenden Auftragslage bauen wir unseren Standort in Großpetersdorf weiter aus. Um für neue Projekte gerüstet zu sein, benötigen wir mehr Lagerfläche sowie zusätzlichen Platz für Werkzeuge und Halbfabrikate“, sagt HFA-Geschäftsführer Thomas Meisinger. „Darüber hinaus bringen wir unsere Anlagen und Infrastruktur auf den neuesten Stand der Technik. So investieren wir massiv in das Thema Industrie 4.0.“ Zugleich setze man ein Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit, indem man Mitarbeitern und Besuchern Ladesäulen für E-Fahrzeuge zur Verfügung stelle und den Aufbau einer Photovoltaik-Anlage mit bis zu 450 Kilowatt-Peak plane.