Künstliche Intelligenz wird beim Lichtexperten im Rahmen des sogenannten Smart Automation-Projekts unter anderem in der Qualitätsprüfung eingesetzt. So finden in der Hella-Zentrale in Lippstadt KI-basierte dekorative Qualitätsprüfungen von Linsen wie auch eine KI-basierte Programmierung von Industrierobotern statt. Weitere Anwendungsfälle mit künstlicher Intelligenz will man von Herbst dieses Jahres in weiteren europäischen Produktionsanlagen implementieren. Um den Austausch von Best-Practice-Lösungen im weltweiten Werksverbund zusätzlich zu fördern, sollen einzelne Lichtwerke dabei als spezialisierte Kompetenzzentren für bestimmte Produktionsverfahren agieren.