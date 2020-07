Rund 900 Stellen betroffen

von von Roswitha Maier

Hella verschärft Sparkurs

Zulieferer Hella verschärft wegen der Belastungen durch die Corona-Krise seinen Sparkurs. In der Verwaltung und Entwicklung am Unternehmenssitz in Lippstadt sollen bis Ende 2023 rund 900 Stellen wegfallen.