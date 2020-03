Im chinesischen Markt ist der Start der Joint-Venture-Serienproduktion für 2021 geplant. „Die Gründung der Wolong ZF Automotive E-Motors Co Ltd. hat für uns auch eine globale Perspektive“, erklärt Jiancheng Chen, Vorsitzender von Wolong Electric. „Wir wollen dieses Joint Venture zu einem globalen Marktführer für Fahrzeugmotoren mit nachhaltigen Energiequellen machen.“ Laut ZF ist daher die Eröffnung weiterer Standorte in der EU und Nordamerika geplant. Bis 2025 sollen etwa 2.000 Mitarbeiter für Wolong ZF Automotive E- Motors in Entwicklung und Produktion arbeiten.