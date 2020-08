Pneumatische Spannsysteme kommen in der Automobilindustrie in Fertigungslinien zum Einsatz. Sie fixieren zum Beispiel die einzelnen Teile beim Schweißen im Karosserie-Rohbau. Wie Festo mitteilt, stellt die Software mit künstlicher Intelligenz von Resolto fest, ob die Spanner noch richtig funktionieren oder besser im Sinne einer vorausschauenden Wartung getauscht werden sollten. Dazu nutzt sie ausschließlich die Signale der Ventile und der Endlagen der Antriebe, die ohnehin vorhanden sind, wodurch sich teure Ausfälle vermeiden lassen.

Diese KI-Lösung von Festo konnte die Jury des Wettbewerbs wie auch Nicole Hoffmeister-Kraut überzeugen, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, die erstmals wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, kleine und mittelständische sowie große Unternehmen aus Baden-Württemberg als „KI-Champions Baden-Württemberg“ für ihre herausragenden Lösungen im Bereich KI auszeichnete. Thilo Streichert, Leiter Development Embedded Software, und Dominic Kraus, Product Management and Business Development, nahmen den Preis stellvertretend per Live-Schalte entgegen.

Der zur Auszeichnung am 11. August zugeschaltete Festo-Vorstand für Product and Technology Management Frank Melzer, sagte: "Da künstliche Intelligenz die Schlüsseltechnologie der Zukunft ist, liegt unser Fokus auf der Weiterentwicklung dezentraler, autonomer Systeme und künstlicher Intelligenz. Bereits 2018 haben wir den KI-Spezialisten Resolto gekauft und die Themen Analytics und künstliche Intelligenz stetig vorangetrieben. KI wird unser Produktportfolio enorm beeinflussen, indem beispielsweise KI-Algorithmen sowohl in die Cloud als auch direkt in Komponenten von Festo eingebunden werden können."