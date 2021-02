Zulieferer & Ausrüster Motoren, Umwandler und On Board-Ladegeräte LG und Magna kündigen Joint Venture für E-Antriebe an

LG und Magna kündigen ein Joint Venture zur Herstellung von E-Motoren, Umwandlern und On Board-Ladegeräten sowie verwandter E-Drive-Systeme an. Das neue Unternehmen soll mehr als 1.000 Mitarbeiter an LG-Standorten in den USA, Südkorea und China umfassen. Erfahren Sie mehr.