„Wir haben uns für Köln als Standort im Herzen Europas entschieden, da wir hier hochqualifizierte Mitarbeiter mit Erfahrung in der Autoindustrie finden können und sich die Region zu einem Zentrum der Elektromobilität entwickelt“, erklärt Joachim Fetzer, CEO von Marellis Geschäftsbereich Electric Powertrain.

An dem neuen Standort soll eine 18.000 Quadratmeter große Fertigungslinie entstehen, für deren künftige Expansion bereits Raum eingeplant wird. Zum Produktionsstart in der ersten Jahreshälfte 2021 sollen in Köln rund 160 Mitarbeiter tätig sein, im Laufe des Jahres plant Marelli den Aufbau von 60 weiteren Stellen. Marelli spezialisiert sich neben elektrischen Antrieben auch auf thermische Energiemanagementsysteme.