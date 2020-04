Dem Unternehmen zufolge dienen aus den Mitteln des Schuldscheindarlehens 300 Millionen Euro ausschließlich der Refinanzierung eines Portfolios von nachhaltigen Projekten gemäß dem „Green Finance Framework“ der Schaeffler Gruppe.

Das Debüt am Schuldscheinmarkt im aktuell sehr schwierigen Umfeld sei ein wichtiger Baustein der Finanzstrategie, so Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Schaeffler AG. Der Schuldschein trage zur Investorendiversifizierung bei und erweitere den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten. "Zudem stärkt er die solide Liquiditätsposition der Schaeffler Gruppe zusätzlich.“

Mit den nun platzierten grünen Schuldscheintranchen refinanziere man ein Projektportfolio mit Fokus auf Produkte für eine emissionsfreie Mobilität wie zum Beispiel Elektromotoren und E-Achsen sowie Produkte für die klimaschonende Gewinnung von Energie durch Windkraft, so das Unternehmens. Darüber hinaus werden Investitionen in eine nachhaltigere globale Produktion von Schaeffler mit Blick auf Abfall- und Abwasservermeidung sowie einen geringeren Energieverbrauch refinanziert. Zum Zeitpunkt der Schuldscheinbegebung war bereits die volle Zuteilung der Mittel im Rahmen des grünen Projektportfolios erreicht, heißt es.