Zum Einsatz kommen die Motoren serienmäßig in einem hydrostatischen Kupplungsaktor. Mit Hilfe des Motors wird hier der erforderliche Druck aufgebaut, um die Kupplung zu betätigen. Gegenüber Motoren mit mechanischen Schleifkontakten seien bürstenlose EC-Motoren deutlich langlebiger, außerdem würden sie eine höhere Effizienz bieten und deutlich zuverlässiger arbeiten, heißt es beim Zulieferer.

Die komplette Produktionslinie für die Serienfertigung der EC-Motoren entstand Schaeffler zufolge in nur etwas mehr als einem Jahr und ist das Resultat der Zusammenarbeit eines standortübergreifenden Teams aus Bühl, Höchstadt, Herzogenaurach und Hagenau. Ein eigens entwickelter Fertigungsbaukasten von Statoren mit drei Durchmesserabstufungen (53, 75 und 86 Millimeter) soll unterschiedliche Motorgrößen und damit auch Anwendungsfälle abdecken. Das EC-Motoren-Portfolio will Schaeffler zudem so anpassen, dass es in vielen Bereichen wie der Aktorik, E-Mobilität und Industrie eingesetzt werden kann.