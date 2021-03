Die beiden Unternehmen implementieren eine integrierte Anwendungsumgebung für die komplette Auftragsabwicklung in der Produktion. Die neue Produktionssteuerung versorgt die Werker mit den jeweils benötigten Arbeitsunterlagen, visualisiert in Dashboards relevante Kennzahlen wie Durchlaufzeiten oder Fehlermeldungen und spiegelt sie in die Unternehmens-IT zurück. Über die gemeinsame Plattform sind die Daten aus den weltweit zehn Produktionsstandorten von ThyssenKrupp Presta Camshafts künftig auch für eine vorausschauende Wartung, Ersatzteilbeschaffung oder Produktverbesserungen (Closed-Loop-Engineering) nutzbar. Die neuen IoT-Anwendungen sollen Ende 2021 online gehen und nach ihrer Produktivnahme weiter ausgebaut werden.