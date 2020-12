Aluminiumkomponenten kommen zunhemend im Fahrzeugsegment der unteren Mittelklasse an. Wie der Aluminiumexperte Constellium mitteilt, liefert er Karosseriebleche für die Motorhaube der europäischen Produktion des neuen Toyota Corolla, der in den Werken in Burnaston, Großbritannien, und Adapazari in der Türkei produziert wird. Überdies werden beim Kompakt-SUV RAV4, der im russischen St. Petersburg hergestellt wird, neben der Motorhaube auch die vorderen Kotflügel und die Heckklappe aus Aluminium gefertigt.

Damit sei man alleiniger Lieferant von Karosserieblechen für die Motorhaube der europäischen Produktion des neuen Toyota Corolla. Der Autohersteller setzt Aluminiumbleche in seinen europäischen Produktionsstätten zum ersten Mal ein. Gemäß der Philosophie der marktnahen Produktion werden diese ebenfalls in Europa hergestellt. Das Ausgangsmaterial stammt aus dem Constellium-Werk im französischen Neuf-Brisach.