Für das erste Quartal 2020 meldet Valeo einen konsolidierten Umsatz von 4.488 Millionen Euro (4.435 Millionen Euro ohne das Geschäft mit Lenksäulenmodulen). Der Erstausrüstungsumsatz belief sich auf 3.797 Millionen Euro (3.748 Millionen Euro ohne das Geschäft mit Lenksäulenmodulen). Dank der günstigen Produkt- und Kundenzusammensetzung sei der Vorsprung im Bereich Erstausrüstung in allen Produktionsregionen zu früheren Höchstständen zurückgekehrt, mit 14 Prozentpunkten in Europa, acht Prozentpunkten in Nordamerika, 16 Prozentpunkten in China und sechs Prozentpunkten in Asien ohne China. Auf globaler Ebene übertraf die Gruppe die Automobilproduktion insgesamt um 16 Prozentpunkte, teilt das Unternehmen mit.

Alle Geschäftsbereiche lagen über dem Marktdurchschnitt, angekurbelt durch Produktionsstarts und Kapazitätserweiterungen bei zahlreichen High-Tech-Innovationen, darunter Kameras und andere Produkte in den Bereichen Fahrassistenzsysteme, 48 V-Elektrifizierung und LED-Beleuchtungssysteme. Trotz der Auswirkungen der Gesundheitskrise auf die Automobilproduktion konnte Valeo die ausgewogene Ausrichtung seiner Geschäftsbereiche auf die wichtigsten Produktionsregionen und die wichtigsten Kunden der Automobilhersteller beibehalten.