| von Fabian Pertschy Integrierte Lichtelemente

Valeo und Motherson kooperieren bei Interieurbeleuchtung

Der französische Zulieferer will mit einem Automotive-Unternehmen des indischen Konzerns in eine leuchtende Zukunft gehen. Die Partner wollen Beleuchtungssysteme in Innenraummodule und Oberflächen integrieren.