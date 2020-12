Die Erweiterung sei ein wichtiger Schritt in der Umsetzung der Strategie, Valmet Automotive als Tier-1-Systemlieferant für Batteriesysteme und -module zu etablieren, teilt das Unternehmen mit. Die Batteriefabrik in Uusikaupunki soll bereits im späteren Verlauf des zweiten Halbjahrs 2021 in Betrieb gehen. Die Fahrzeugfertigung bleibe jedoch weiterhin der Schwerpunkt im Werk. Das Batterie-Werk Salo, das seinen Betrieb im Oktober 2019 aufgenommen hat, werde man weiter ausbauen, die Arbeiten dazu haben Valmet zufolge bereits begonnen.

Die Entscheidung, in Uusikaupunki eine weitere Batteriefabrik zu bauen, habe man vor dem Hintergrund gefällt, dass Valmet Automotive kürzlich von einem führenden Automobilhersteller als Tier-1-Systemlieferant für ein Batterieprogramm beauftragt wurde, heißt es beim Unternehmen. Dieser Auftrag umfasst Valmet zufolge sowohl die Montage der Batteriesysteme als auch die Produktion der Zellmodule. Durch die Entscheidung, in Uusikaupunki eine großvolumige Batteriesystem-Montage aufzubauen, eröffne man dem größten und wichtigsten Werk eine starke zusätzliche Wachstumsperspektive, sagt Olaf Bongwald, CEO Valmet Automotive, und ergänzt: "In der Kombination von Fahrzeugproduktion und Batteriesystemen in einem Werk, zusätzlich zu unserem nahe gelegenen Salo-Werk, bieten wir unseren Kunden nicht nur ein einzigartiges Paket, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz."