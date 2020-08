Wie Vitesco Technologies mitteilt, aktiviert das neue Antriebssteuergerät die Elektromaschine und koordiniert sämtliche Befehle, die per Fahrpedal ausgelöst werden und ist eingebunden ins Lade- und Energiemanagement sowie in die Hochvoltkoordination des Systems. Zudem bildet es die Schnittstelle zu den anderen Steuergeräten des Fahrzeugs. Das wiederum gewährleiste die Vernetzung mit der Außenwelt, so dass Updates, Funktionserweiterungen oder Freischaltungen jederzeit möglich seien, hört man von den Experten für Antriebstechnologien. Das Thema Cyber-Security hatte deshalb neben der funktionalen Sicherheit einen hohen Stellenwert bei der Entwicklung der neuen Komponente.