Investitionen in energietechnische Anlagen nehmen zu

Mit Blick auf die Werkzeugmaschinenindustrie sieht der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) in der Energiewende Potenzial. So errechnet eine aktuelle VDW-Studie ein überdurchschnittliches globales Investitionswachstum bis 2040. Die jährlichen Investitionen in energietechnische Anlagen werden sich in Zukunft demnach mehr als verdoppeln, von global 762 Milliarden Euro 2020 auf 1.808 Milliarden Euro im Jahr 2040, was einem jährlichen realen Wachstum von 4,4 Prozent entspricht. Die Studie entstand in Kooperation mit der Münchner Beratungsgesellschaft Strategy Engineers. Für die Werkzeugmaschinenindustrie ergeben sich dem VDW zufolge eine Reihe von viel versprechenden Ansatzpunkten, wie etwa bei der Fertigung von Getrieben und Lagern in der Windenergie oder bei Kernkomponenten wie Kompressoren, Pumpen, Ventilen in der Elektrolyse, der Brennstoffzelle oder bei den stückzahlbezogen interessanten Wärmepumpen.

Die erklärte Absicht der Bundesregierung, bei der Energiewende aufs Gaspedal zu drücken, werde erschreckend akut, sagt Franz-Xaver Bernhard, Vorsitzender des VDW. Nicht nur der Klimawandel erfordere mehr Tempo, gerade auch der Krieg in der Ukraine verdeutliche drastisch, dass man unabhängig von fossilen Brennstoffen werden müsse. Mit der Studie biete man Mitgliedern Hilfestellung, inwieweit es sich für Werkzeugmaschinenhersteller lohnt, ihr Kundensegment auf die Energiewirtschaft auszuweiten. In der Studie betrachte man detailliert den Bedarf an Werkzeugmaschinen in den einzelnen Segmenten. Großes Potenzial bieten demnach Komponenten für Windkraftanlagen und Wärmepumpen, aber auch Komponenten für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft sowie die Automatisierungstechnik zur Fertigung von Photovoltaikmodulen, Batteriezellen oder Brennstoff- beziehungsweise Elektrolysestacks.

Insgesamt spiele der Energiesektor für den Absatz von Werkzeugmaschinen derzeit eine kleinere Rolle, heißt es beim VDW. Jedoch liegt dem Verein zufolge die Entwicklung des relevanten Marktsegments für die Branche mit 3,6 Prozent realem Wachstum jährlich bis 2040 signifikant über der durchschnittlichen längerfristigen globalen Marktentwicklung für Werkzeugmaschinen (1,1 Prozent).