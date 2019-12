In Zusammenarbeit mit Microsoft will ZF die Geschwindigkeit und Qualität der Prozesse, Methoden und Lösungen im Software-Engineering zu verbessern. Dafür werden Azure Cloud-Services sowie Entwicklertools und Microsofts Erfahrungen in der agilen Softwareentwicklung genutzt. Zukünftig wird ZF auch als Anbieter von reinen Softwareprodukten im Automotive-Markt auftreten.

„Software wird in Zukunft einer der größten Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Fahrzeugsystemen sein. Gerade wenn es darum geht, höhere Automatisierungsgrade zu realisieren, wird Software eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sein“, erklärt Dirk Walliser, der bei ZF für die zentrale Forschung und Entwicklung verantwortlich ist.