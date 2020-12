Achtgang-Automatik für schwere Fahrzeuge

von von Werner Beutnagel

ZF Powerline Getriebe-Fertigung startet in Friedrichshafen

ZF hat am Hauptsitz in Friedrichshafen mit der Produktion des Achtgang-Automatikgetriebes ZF Powerline begonnen. Das System soll in Lkw, Pickups und Bussen zum Einsatz kommen.