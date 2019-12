Die Fahrspuren des großen Bruders sind mächtig - übermächtig? Vielleicht. Denn der mit einem Kompressor aufgeladene V8 mit seinen gigantischen 760 PS und 847 Nm Drehmoment verschlägt einem auf dem Fahrersitz des GT 500 ebenso den Atem wie den Zuschauern. Dabei darf es bei so viel Mustang-Sportlichkeit ruhig etwas weniger sein, ohne dass der Auftritt leiden muss. Der Shelby GT 350 ist für ein Sportcoupé dieser Größe phantastisch motorisiert. Vielen Fans ist die unbändige Kompressor-Power und das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe neben dem alles andere als zurückhaltenden GT-500-Outfit ohnehin zu speziell. Und wem die normalen Mustangs nicht heftig genug reiten, der verliert sein Herz im Vorbeifliegen an den zweitstärksten Mustang auf der Koppel. Vom GT 350 gibt es die normale Version, die in den USA bei gewohnt fairen 60.440 Dollar startet oder den GT 350R, der mit einem Preis von mindestens 73.435 Dollar sogar noch über dem 760 PS starken Shelby GT 500 liegt. Die R-Version des Shelby GT 350 wiegt nicht zuletzt dank Kohlefaserfelgen und fehlender Rückbank rund 50 Kilogramm weniger und ist neben weiteren Dreingaben mit einem Sportfahrwerk ausgestattet, das besonders auf Rennstrecken überzeugen soll - muss aber nicht sein.