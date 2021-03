140-PS-Benziner als Basis

So sportlich sich der Renault Arkana optisch auch präsentiert - bei den Motoren gibt es nicht mehr als Mittelklasse-Hausmannskost. Der 145 PS starke Hybrid ohne Plug-in und die 160 PS starke Topversion kommen erst etwas später. Zum Marktstart in diesem März kommt man daher um den 1,4 Liter großen Turbobenziner mit überschaubaren 103 kW / 140 PS und Startergenerator nicht umhin. Mit ihm beschleunigt der ausschließlich als Fronttriebler erhältliche Renault Arkana aus dem Stand in 9,8 Sekunden auf Tempo 100 und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Ab 180 km/h wird es auf der linken Autobahnspur jedoch zäh, denn dann hält sich der weitere Kraftfluss in überschaubarem Rahmen. Ohnehin wirkt der 1,4 Liter große Benziner unter Last angestrengt und man vermisst einen kraftvollen Diesel oder einen zumindest zwei Liter großen Benziner der 200-PS-Liga, der nicht nur in den Arkana, sondern auch das Wettbewerbsumfeld passen würde.

Dabei bemüht sich der koreanische Franzose insbesondere durch die straffe Abstimmung von Federn und Dämpfern mit einem strammen Anfedern allemal um fahrdynamische Ambitionen. Doch straff und sportlich reichen trotz des solide abgestimmten Doppelkupplungsgetriebes mit seinen sieben Schaltstufen längst nicht mehr aus, um in dieser Klasse vorne mitzuspielen. Daran ändert auch die ebenso leichtgängige wie präzise Lenkung nichts. Daher dürften sich viele Kunden für den stärkeren Benziner, der jedoch auch nur 160 PS leistet oder den 145 PS starken Hybriden entscheiden. Der Teilzeit-Elektriker reduziert den Normverbrauch von 5,3 auf 4,0 Liter Superkraftstoff auf 100 Kilometern. Im Vortrieb wird der nur 91 PS starke Benziner mit einem 69 PS starken Elektromodul unterstützt. Mehr als 175 km/h sind damit jedoch nicht drin.

Ist der Renault Arkana nunmehr eine echte Alternative zu VW Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Kodiac oder Opel Grandland? Ist er, denn allein das Coupédesign bringt etwas Abwechslung in eine Fahrzeugklasse, deren Modellvielfalt gigantisch ist. Doch um sich mit dem Arkana wirklich nach oben positionieren, fehlt es dem Familien-Crossover zumindest an einer deutlich leistungsstärkeren Variante. Der Basispreis für den Renault Arkana TCe 140 liegt bei 27.850 Euro. Am besten gefällt jedoch das Topmodell RS-Line, das für 32.600 Euro unter anderem Details wie LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Radsatz, elektrische/beheizte Ledersitze sowie eine Einparkautomatik bietet.