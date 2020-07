Ausgewogenes Fahrwerk

Unsere Testfahrt hat uns über alle Straßentypen geführt und am Ende zeigte der Bordcomputer einen sehr moderaten Verbrauch von 1,2 Liter pro 100 Kilometer und 14,5 kWh/100 km. Die Reichweite pendelte sich bei 49 Kilometern ein. Die Fahrleistungen sind in Ordnung: Nach 9,8 Sekunden knackt der Mégane die 100-km/h-Marke und ist bis zu 183 km/h schnell. Die Fahrprogramme bieten die übliche Kost: "My Sense" optimiert alles Systeme, um möglichst effizient zu fahren, bei "Pure" ist der Mégane rein elektrisch unterwegs und bei "Sport" soll die Fahrt möglichst dynamisch sein. Allerdings darf man da die Erwartungen nicht zu hoch hängen, da die Gangschaltung ihre Verwandtschaft zum CVT-Getriebe nicht ganz leugnen kann und sich bei der Dynamik keine Bestnoten verdient. Vor allem bei höheren Drehzahlen ertönt das charakteristische Jaulen, aber ohne überzeugenden Durchzug.

Am Fahrwerk scheitert die Agilität nicht. Es ist ausgewogen, nicht zu weich abgestimmt und kommt mit dem Gewicht des Mégane von 1.678 Kilogramm, wovon 105 Kilogramm auf die Batterie entfallen, gut zurecht. Apropos Akkus: Einen echten "Lade"-Modus, bei dem der Verbrenner die Batterie füllt, gibt es beim Mégane nicht. Das "E-Save"- Programm hält den Status quo und den Ladestatus der Batterie bei 40 Prozent. Wer selbst mithelfen will, Strom in die Zellen zu pumpen, nutzt den B-Modus mit der maximalen Rekuperation. Mit ein wenig Voraussicht kann man so auf den Einsatz der mechanischen Bremse verzichten. Eine Grafik auf dem zentralen Display bildet die Wiedergewinnungs-Bemühungen des Fahrers grafisch ab.

Hinten wird es eng

Der Innenraum im Mégane ist durchaus gefällig und nicht zu verspielt. Die Verarbeitung ist in Ordnung, auch wenn manche Schalter und Hebel weniger Hartplastikambiente vertragen könnten. Das Infotainment und die Bedienung, die hauptsächlich über das 9,3 Zoll große Tablet stattfindet, hat uns gefallen, da sie keine großen Rätsel aufgibt. Die Unterpunkte der Menüs sind logisch und mit nur wenigen Schritten gelangt man ans Ziel. Die Fahranzeigen werden auf einem 10,2 Zoll großen Bildschirm dargestellt. Dazu kommt noch ein Head-up-Display mit ausfahrbarem Bildschirm, das den Piloten mit den wichtigsten Informationen versorgt.

Platz bietet der Mégane vorne genug. Der Kofferraum hat ein Volumen von 389 bis 1.372 Liter. Über dem Ladeboden bietet der Mégane Kombi den gleichen Kofferraum wie das konventionelle Modell (389 Liter), unter dem Ladeabteil befindet sich der 39-Liter-Benzintank, während die Batterie unter der Rücksitzbank platziert ist. Das erklärt auch die hohe Sitzposition hinten, bei der es ab 1,85 Meter Körpergröße um den Kopf herum eng wird. Bleibt zum Schluss nur noch der Preis. Ganz billig ist das Stromern mit dem Mégane nicht: Mindestens 34.107,90 Euro muss man berappen, und die von uns gefahrene "RS-Line"-Ausstattungsvariante kostet 38.202,01 Euro.