Der Flächenbrand dürfte sich aber auf die angrenzenden Staaten ausdehnen, da viele Betriebe von den Automobilbauern abhängig sind - sei es in der Zuliefererindustrie oder der Logistik. Und in dem fragilen wirtschaftlichen europäischen Gerüst der Nach-Corona-Zeit kann sich jede Störung deutlich fataler auswirken, als das bisher der Fall ist. So können aus Hunderttausenden gefährdeter Stellen schnell Millionen werden. In der Geschichte des Automobils kommt so ein Säbelrasseln nicht zum ersten Mal vor. Wenn technische Voraussetzungen für die Zulassung neuer Modelle verschärft werden, schlagen die Verantwortlichen der Autobauer die Hände über den Kopf zusammen und zeichnen das Unrentabilitäts-Menetekel an die Wand. Schließlich bedeutet jede technische Umrüstung Investitionen, die das Fahrzeug teurer machen und für die der Kunde nur bedingt bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Damit sinken die Gewinne und die Lamentier-Bereitschaft der Manager steigt.

Doch so vehement wie momentan ist das Säbelrasseln selten bis nach Brüssel durchgedrungen. Zumal die neue Abgasnorm noch nicht beschlossen ist. Doch was aus der EU-Kommission beziehungsweise durch das "CLOVE-Konsortium" nach außen dringt, gibt schon ein ziemlich konkretes Bild ab. Da die CO2-Grenzwerte schon seit Jahren feststehen, geht es diesmal unter anderem um die Stickoxide (NOx). Hier wird diskutiert, dass Neuwagen nur noch 30 mg/km ausstoßen dürfen. Aber auch hier ist eine weitere Senkung des Grenzwertes noch nicht vom Tisch. Die drohende Schadstoffnorm Euro 7 dürfte für viele Fahrzeugklassen jedoch das Ende des Dieseltriebwerks bedeuten, denn gerade in Fahrzeugen unterhalb der Mittelklasse ist die Abgasnachbehandlung für die strengen Grenzwerte zu einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr zu schaffen. Und selbst Massenmodelle wie der VW Passat oder ein BMW 3er mit Selbstzündertechnik dürften wohl nur noch eine Frage der Zeit sein. Auch die sollten mittelfristig von Plug-in-Hybriden mit einer elektrischen Reichweite von zumindest 100 Kilometern ersetzt werden. "Der Untergang des Diesels ist faktisch sicher, da sein Anteil in den letzten drei Jahren in Westeuropa von 50 auf 35 Prozent gesunken ist. Es gibt einige turbulente Stürme, die dem Diesel aufgrund der zunehmenden Strenge der Homologation bevorstehen", sagt Citroen-CEO Vincent Cobée, "wenn man sich anschaut, was es braucht, um einen Diesel in einem PKW zu haben, der die Euro7-Norm erfüllt, wird man wahrscheinlich feststellen, dass es die Hersteller mehr Geld für die Reinigungstechnologie kosten würde als für ein Batterie-EV. Das wird kein Spaziergang."