Wirtschaft Live-Update 15:43 Uhr Autobranche probt Neustart in der Coronakrise

Wir informieren Sie in unserem Live-Update fortlaufend über die jüngsten Ereignisse in der Coronakrise. +++ Porsche fertigt ab Wochenbeginn. +++ Nissan passt Produktion an. +++ Volvo baut Stellen ab. +++ Ford verkündet Produktionsbeginn, vertagt Robotaxi-Ambitionen und prognostiziert Milliardenverlust. hier geht's zum Coroba-Live-Update