Laut der Nachrichtenagentur Reuters will der Hersteller die Bänder am 22. April wieder anlaufen lassen. Die meisten anderen Werke in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien werden jedoch weiterhin zunächst geschlossen bleiben. Zu groß seien die Unsicherheiten bezüglich einer intakten Lieferkette. In Valenciennes-Onnaing (Frankreich) produziert Toyota den Yaris. In Walbrzych und Jelcz-Laskwice (Polen) stellt das Unternehmen Antriebsstränge her.

Die Entscheidung, das Werk in Frankreich wieder hochzufahren. ist trotz der landesweiten Ausgangsbeschränkung, die bis zum 11. Mai gilt, gefallen. Ein Unternehmenssprecher sagte Reuters, dass man eine „friedliche Athmosphäre“ schaffen und die Belegschaft an spezielle Schutzmaßnahmen gewöhnen werde. Zum einen soll der Sicherheitsabstand gewahrt werden und jeder Mitarbeiter Atemmasken und ein Visier bekommen.